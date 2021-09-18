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Уорд спрогнозировал результат поединка Усик – Джошуа
Экс-чемпион мира оценил боксерские навыки украинца
18 сентября 17:39
Андре Уорд / Фото - latimes.comБывший чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд поделился ожиданиями от предстоящего поединка в хэвивейте между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO) и обладателем титулов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Цитирует американца Badlefthook.
«Здесь сложно прогнозировать. Порой я думаю, что Джошуа будет слишком крупным и сильным, и моментов Усика окажется недостаточно. А иногда я чувствую, что Александр со своими навыками бокса и передвижений найдет путь к тому, как заставить AJ выглядеть плохо, заставить его промахиваться. Я могу представить, как Усик будет работать в ответ и может победить по очкам, даже не являясь природным тяжем».
«В данный момент считаю, что Джошуа победит в ужасно невзрачной манере. У AJ маловато шансов выиграть, если только украинец не устанет, будет небрежен в защите или пропустит сильный удар. В начале Энтони ожидает стилистический кошмар, затем британец попытается вернуться в бой, пустив руки в работу. Тогда он переиграет Усика ровно настолько, чтобы выиграть невзрачным, а может быть и весьма спорным решением. Трудно прогнозировать, но сегодня я склоняюсь к победе Джошуа».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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