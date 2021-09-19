Уорд: «Я не представляю, что бой Кроуфорд – Портер пройдет всю дистанцию»

Американец убежден, что поединок между его соотечественниками не продлится все 12 раундов

Теренс Кроуфорд / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд убежден, что поединок между обладателем титула WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 KO) и Шоном Портером (31-3-1, 17 KO) не продлится все 12 раундов.

Уорда цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Я рад видеть, что им заплатят. Жду отличного боя. Этот поединок будет другим. Есть такие бои, что когда о них договариваются, ты просто знаешь, что они будут другими. Это будет тяжелый поединок, в которым ты должен быть на высоте, а иначе рискуешь проиграть или оказаться в нокауте. Вы видели, как боксирует Шон, хотя он даже не славится своим боксом. Вы наблюдали, как Портер идет вперед и рубится. Вы видели, как Кроуфорд стоит на месте, дерется и вступает в размены, пытаясь донести свои удары. Я думаю, что это будут качели. Я не представляю, что этот бой пройдет всю дистанцию».

Теренс Кроуфорд выйдя на поединок с Шоном Портером сможет положить конец обвинениям в избегании лучших бойцов полусреднего веса.