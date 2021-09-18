Портер: «Кроуфорд узнает, что моя подготовка никогда не прекращалась»
Кроуфорд – о Портере: «Рад, что наконец-то получил бойца PBC и теперь заставлю всех замолчать»
Американец готов положить конец обвинениям в избегании лучших бойцов полусреднего веса
09:30
Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе, американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) выйдя на поединок со своим соотечественником Шоном Портером (31-3-1, 17 KO) сможет положить конец обвинениям в избегании лучших бойцов полусреднего веса (до 66.7 кг).
Боксера из Омахи цитирует ресрус badlefthook.com:
«Я до сих пор не понимаю, почему боя пришлось ждать так долго. Изначально мы очень надеялись на защиту против Мэнни Пакьяо, однако нам не удалось завершить сделку, после чего мы перешли к Шону Портеру. И вот теперь мы здесь.
Портер будет готов на все 1000%. Он талантлив в том, что умеет делать, но, опять же, мне постоянно говорят, что меня ждет крупнейшее испытание карьере. Сейчас я просто радуюсь тому, что наконец-то заполучил одного из бойцов PBC, чтобы заставить всех замолчать».
Шон Портер поделился мыслями относительно предстоящего поединка с Теренсом Кроуфордом.
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