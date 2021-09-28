Уоррен: «Джошуа никогда не перебоксирует Усика»

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Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен, оценил шансы британца Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO) на победу в матче-реванше с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (19-0-0, 13 KO). По словам промоутера, единственны шанс победить для AJ, это нокаутировать украинца.

Уоррена цитирует издательство boxingnews24.com:

Это немного похоже на ситуацию в поединке между Уайлдером и Фьюри. По моему мнению, и, надеюсь, я не ошибаюсь, Деонтей не может переиграть Тайсона. Я не вижу, чтобы он это сделал, но у Уайлдера очень сильный удар. Подобная ситуация с Энтони и матчем-реваншем с Усиком. Джошуа никогда не перебоксирует его».