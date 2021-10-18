Экс-чемпион мира рассказал, какие правки нужно внести Джошуа, чтобы победить Усика
Уоррен: «Джойс может потрясти Усика»
Американский промоутер – о возможной защите титулов украинцем
14:31
Фрэнк Уоррен / Фото - jioforme.comИзвестный американский промоутер Фрэнк Уоррен, ссылаясь на слова своего подопечного, чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), назвал опасного соперника для обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО).
Цитирует Уоррена skysports.com.
«Я говорил Тайсону насчет Джойса, и Фьюри сказал, что Джо лучший из нового поколения тяжей. У него большое сердце, он силен и агрессивен как Джаггернаут. С кем бы Джойс не вышел в ринг, вы знаете, что им будет трудно от него скрыться. Он может потрясти Усика. Может ли Джойс его побить? Да, мы оба считаем, что да. Джо не станет отступать, и маленький парень в этом бою не перебьет крупного. Сейчас Федерации обсуждают очередность обязательных претендентов, и мы ждем ответа от WBO».
Напомним, Джо Джойс является обязательным претендентом по линии WBO, однако сначала Усику предстоит провести второй поединок с Энтони Джошуа.