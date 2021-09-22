Уоррен оценил шансы Усика в бою с Джошуа

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен, оценил шансы украинца Александра Усика (18-0, 13 KO) в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Промоутера цитирует портал ringnews24.com:

Все же я не считаю Усика прирожденным супертяжеловесом. Бьюсь об заклад, если бы ему нужно было провести поединок в рамках первого тяжелого дивизиона, он бы вложился в лимит этого дивизиона. Но Энтони Джошуа должен быть фаворитом их боя. Он крупнее, намного крупнее и сильнее, как панчер.

Я уже раньше говорил, что если Джошуа не избавиться от него до пятого или шестого раунда, то дело дойдет до конца боя. А если поединок продлиться все двенадцать раундов, то думаю, что Усик может победить решением. Что бы пройти всю дистанцию боя, у Усика нет другого выбора, как только перебить своего соперника».