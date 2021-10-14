Уоррен: «Перед реваншем Джошуа нужен бой для разогрева»

Фрэнк Уоррен / фото - Getty Images

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился своими мыслями о предстоящем реванше Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором британец попытается отобрать свои пояса у Александра Усика (19-0, 13 КО). Цитирует Уоррена портал Sky Sports.

Я верю, что бой Фьюри – Усик может состояться, но сейчас это невозможно, потому что идет подготовка к реваншу с Джошуа. Думаю, Усик вновь победит. Если бы оставалось на 20 секунд больше, Усик бы удосрочил Джошуа.

Единственный способ Джошуа победить – навязать свой бой. Не вижу, как Джошуа выиграть в реванше».