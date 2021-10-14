Уоррен: «Фьюри окажется слишком большим для Усика»
Уоррен: «Перед реваншем Джошуа нужен бой для разогрева»
Промоутер советует AJ повременить со вторым боем с Усиком
11:51
Фрэнк Уоррен / фото - Getty Images
Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился своими мыслями о предстоящем реванше Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором британец попытается отобрать свои пояса у Александра Усика (19-0, 13 КО). Цитирует Уоррена портал Sky Sports.
«Джошуа нужен бой для разогрева, ему нужно вернуть ментальность победителя перед реваншем с Усиком. Возможно, в дальнейшем он подерется с победителем боя Фьюри – Усик, это будет большой поединок.
Я верю, что бой Фьюри – Усик может состояться, но сейчас это невозможно, потому что идет подготовка к реваншу с Джошуа. Думаю, Усик вновь победит. Если бы оставалось на 20 секунд больше, Усик бы удосрочил Джошуа.
Единственный способ Джошуа победить – навязать свой бой. Не вижу, как Джошуа выиграть в реванше».
Напомним, дядя Флойда Мейвезера рассказал Джошуа, как победить Усика в реванше.