Усик прокомментировал информацию о том, что Джошуа ищет нового тренера
Усик: «Фьюри и Уайлдер вышли в ринг убить друг друга»
Чемпион супертяжелого веса подвел итоги трилогии
09:32
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) подвел итоги третьего боя Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), в котором британец защитил титул WBC.
В интервью изданию Daily Mail Усик признался, что не особо тщательно анализировал действия «Цыганского короля», но также заявил, что очень заинтересован в потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона хэвивейта.
«Бой с Фьюри был бы очень интересным. Я смотрел его поединок с Уайлдером, но не слишком много думал о нем. Парни вышли в ринг, чтобы убить друг друга».
Напомним, ранее Усик высказался о попытках Джошуа найти нового тренера.