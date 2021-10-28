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Усик: «Фьюри и Уайлдер вышли в ринг убить друг друга»

Чемпион супертяжелого веса подвел итоги трилогии
Бокс Профессиональный бокс
09:32
Усик: «Фьюри и Уайлдер вышли в ринг убить друг друга»
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) подвел итоги третьего боя Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), в котором британец защитил титул WBC.

В интервью изданию Daily Mail Усик признался, что не особо тщательно анализировал действия «Цыганского короля», но также заявил, что очень заинтересован в потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона хэвивейта.

«Бой с Фьюри был бы очень интересным. Я смотрел его поединок с Уайлдером, но не слишком много думал о нем. Парни вышли в ринг, чтобы убить друг друга».

Напомним, ранее Усик высказался о попытках Джошуа найти нового тренера.

 

Михаил Рыбак
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Александр Усик - Энтони Джошуа

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