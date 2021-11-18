«Усик хочет драться с Фьюри». Красюк рассказал, можно ли избежать реванша с Джошуа

Александр Красюк / фото - K2 Promotions

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью YouTube каналу Boxing UK прокомментировал слухи о том, что его подопечный может отказаться от реванша с Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) ради поединка с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Хочет ли Усик драться с Фьюри? Да, но сейчас я говорю о нашей общей позиции. Усик – не тот человек, который будет гнаться за самым большим гонораром, нарушив свои обязательства по контракту. Это не очень умно. Усик весьма уверен в себе, поэтому он хочет подраться с Джошуа и показать, что может снова победить. Затем он перейдет к Тайсону Фьюри.

Это большой вызов для него – провести три боя кряду с элитными супертяжеловесами, но он здесь ради этого. Он хочет бросить вызов себе, увидеть, насколько он хорош».