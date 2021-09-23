Красюк напомнил всем, что Усик – это новый чемпион в супертяжелом весе
Усик, Ломаченко и другие. Как выглядит многочисленная команда украинца перед боем с Джошуа
Александр в своей команде самый стильный и разговорчивый
19:50
Александр Усик / Фото: instagram
Украинский боксер Даниэль Лапин в Instagram
опубликовал фото многочисленной команды украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) перед поединком с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа
(24-1, 22 КО).
Напомним, ранее Усик тепло встретился с прилетевшим из Украины Василием Ломаченко.
Онлайн трансляция поединка Александра Усика и Энтони Джошуа.
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