Усик, Ломаченко и другие. Как выглядит многочисленная команда украинца перед боем с Джошуа

Александр в своей команде самый стильный и разговорчивый





Александр Усик / Фото: instagram Украинский боксер Даниэль Лапин в Instagram опубликовал фото многочисленной команды украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) перед поединком с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Напомним, ранее Усик тепло встретился с прилетевшим из Украины Василием Ломаченко. Онлайн трансляция поединка Александра Усика и Энтони Джошуа.

Карен Агабекян