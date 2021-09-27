Усик – о гопаке после боя с Джошуа: «Не было сил, это эмоции были»

Украинец признался, что не планировал танцевать после победы над AJ

Александр Усик / фото - newswep.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) признался, что не планировал танцевать гопак после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). По словам украинского боксера, он принял это решение спонтанно.

«Не было сил, это эмоции были. Нет, были силы, но просто надо же было еще доехать в гостиницу, сдать допинг-тест, пройти все пресс-конференции и добраться в номер. Я не планировал танцевать гопак. Я очень много вещей делаю, которые мне подсказывает мое внутреннее состояние. Многие люди говорят, что планируют что-то, но многие из них обманывают сами себя».

Александр Усик рассказал, когда получит пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.