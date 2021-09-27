Климас: «В концовке у Усика просто забрали как минимум шесть секунд»
Усик: «Через три недели мои пояса сделают, выгравируют там дату, место, имена, и они прибудут домой»
Украинский супертяжеловес высказался в своей манере
27 сентября 10:22
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото - standard.co.ukНовый лидер супертяжелого дивизиона, объединенный чемпион мира Александр Усик (19-0, 13 КО) сообщил, что получит пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO лишь в октябре.
«Через три недели мои пояса сделают, выгравируют там дату, место, имена, и они прибудут домой. Я обязательно выставлю в своих социальных сетях, когда они приедут. Они уже скучают по Украине, так что говорят: «Саня, забери нас».
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш. Украинец хотел бы, чтобы второй поединок прошел в Киеве на НСК «Олимпийский».