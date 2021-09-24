Продан: «Если Усик настроит ритм и ножки будут работать, он обыграет Джошуа в одну калитку»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Украинец рассказал о своих тренировках в преддверии поединка против AJ
09:35
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе, украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing рассказал о своих спаррингах в преддверии поединка против чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF, британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«У нас было где-то около семи разных спарринг-партнеров. Максимально я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд.
Будет ли для Джошуа проблемой бой с левшой? Это надо спросить у него. Я не знаю. Я знаю, что сложно найти похожих на меня спарринг-партнеров. Но у меня есть один молодой парубок, который очень похож на меня, и он будет боксировать в субботу в нашем вечере. Это парень из моей промоутерской компании».
Энтони Джошуа готов пройти всю дистанцию предстоящего поединка с Александром Усиком.