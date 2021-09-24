Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»

Украинец рассказал о своих тренировках в преддверии поединка против AJ

Александр Усик / фото - boxingscene.com Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе, украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing рассказал о своих спаррингах в преддверии поединка против чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF, британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). «У нас было где-то около семи разных спарринг-партнеров. Максимально я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд. Будет ли для Джошуа проблемой бой с левшой? Это надо спросить у него. Я не знаю. Я знаю, что сложно найти похожих на меня спарринг-партнеров. Но у меня есть один молодой парубок, который очень похож на меня, и он будет боксировать в субботу в нашем вечере. Это парень из моей промоутерской компании». Энтони Джошуа готов пройти всю дистанцию предстоящего поединка с Александром Усиком.

Рене Тер Велде