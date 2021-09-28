Усик о том, почему с Джошуа был лучше, чем с Чисорой: «Глупо оценивать человека по предыдущим его боям»

Перед боем с Дереком у Александра была операция на руке и коронавирус





Александр Усик / Фото: matchroom boxing Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) на пресс-конференции в Киеве объяснил, почему в бою с Дереком Чисорой (32-11, 23 КО) выглядел не так убедительно, как с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Есть ряд причин, по которым я не выглядел так, как хотелось бы мне, моим фанатам и зрителям. Если взять бой с Чисорой, то я готовился к нему 8-9 месяцев, и останавливали тренировочный лагерь два раза. Я перенес операцию на руке и заболел той заразой, которая пугает весь мир, и выздоровел. Это все произошло за 8 месяцев. Я не говорю, что именно из-за этого выглядел плохо, но ряд причин был, по которым это могло произойти. Глупо оценивать человека по предыдущим его боям. Все меняется, и многие люди делают работу над ошибками и не повторяют глупости». Напомним, ранее между Усиком и Чисорой состоялся смешной диалог после боя Александра с Джошуа.



Карен Агабекян