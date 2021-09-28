«Это у тебя пиво в руке?» Смешной диалог Усика и Чисоры после боя Александра с Джошуа

Британец поздравил своего бывшего соперника

Фото: Facebook Александра Усика

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поздравил Александра Усика (19-0, 13 КО) с победой над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоеванием чемпионских поясов во второй весовой категории.

Чисора: Он хочет реванш. Усик: Только не бокс. Чисора: Это у тебя пиво в руке? Усик: Нет. Чисора: Поздравляю. Усик: Спасибо. Чисора: Ты сотворил историю. Подобное удавалось только Эвандеру Холифилду и тебе. Забудь о Дэвиде Хэе.

До недавнего времени Хэй был менеджером Чисоры. И он также, как Усик и Холифилд, становился чемпионом мира сначала в тяжелом, а затем супертяжелом весах.

Отметим, что до боя Чисора предрекал Усику досрочное поражение.