Хэй рассказал, как Джошуа победить Усика
«Это у тебя пиво в руке?» Смешной диалог Усика и Чисоры после боя Александра с Джошуа
Британец поздравил своего бывшего соперника
28 сентября 11:46
Фото: Facebook Александра Усика
Британский супертяжеловес Дерек Чисора поздравил Александра Усика (19-0, 13 КО) с победой над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоеванием чемпионских поясов во второй весовой категории.
Чисора: Он хочет реванш.
Усик: Только не бокс.
Чисора: Это у тебя пиво в руке?
Усик: Нет.
Чисора: Поздравляю.
Усик: Спасибо.
Чисора: Ты сотворил историю. Подобное удавалось только Эвандеру Холифилду и тебе. Забудь о Дэвиде Хэе.
До недавнего времени Хэй был менеджером Чисоры. И он также, как Усик и Холифилд, становился чемпионом мира сначала в тяжелом, а затем супертяжелом весах.
Отметим, что до боя Чисора предрекал Усику досрочное поражение.
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