Усик – об абсолютном чемпионстве в хевивейте: «Я это сделаю, потому что я к этому иду»

Украинец уверен в своих силах

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) выразил уверенность в том, что у него получится стать абсолютным чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

«Я это сделаю, потому что я к этому иду. Но чтобы потом считать себя каким-то там великим, это не мое. Мне кажется, все, что происходит с людьми, которых помнят даже после их ухода, это не только их работа. Таких людей помнят не потому, что он только выиграл. Нет, еще есть много факторов, которые заставляют других помнить о спортсменах, о каких-нибудь выдающихся людях в сфере литературы или еще где-то... Конечно, этого хочется. И ты делаешь, трудишься. Когда-то не получается, но ты ни в коем случае не должен сдаваться, и ты продолжаешь идти и идти. Ведь нам иногда остается шаг до того, чтобы получилось, а мы разворачиваемся и убегаем».

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк убежден, что в случае победы Александра Усика в реванше с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), AJ должен завершить карьеру.