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Усик ответил на вопрос, давал ли ему Владимир Кличко советы

25 сентября Александер подерется против Энтони Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07:15
Усик ответил на вопрос, давал ли ему Владимир Кличко советы
Фото: Boxing Studio by V.I

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) ответил на вопросы, связанные с предстоящим боем против чемпиона мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Энтони сказал: «Я чувствую, что у меня ничего не останется, если я не одержу эту победу. Но это не конец пути, а только начало новой главы». Ты не относишься к этим словам как к его ментальной готовности проиграть?

Не знаю, это его слова. Это большая спортивная игра. Помимо того, что мы боксируем, это еще и большой бизнес, большая игра. Так что я сильно не задумываюсь об этом.

Большинство людей предсказывают, что Джошуа остановит тебя до 8-го раунда.

Предсказатели, что ли? Люди очень много говорят, но очень мало делают.

Давал ли тебе Владимир Кличко какие-то советы во время подготовки к бою?

Я не буду об этом разговаривать. Мы с ним ужинали и говорили о спорте.

Как ты ощущаешь себя не на своей территории?

С боем на выезде у меня связаны самые замечательные мысли. Мне нравится приезжать в другие страны и радовать людей.

Что ты думаешь по поводу похудения Джошуа?

Ничего. Это его проблемы, а не мои. Я не знаю.

Напомним, осенью 2017 года Кличко устроил яркий бой с Джошуа, в котором проиграл в 11-м раунде.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. На сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция предстоящего мегафайта.

Сергей Остапенко
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Теги

Владимир Кличко Александр Усик Энтони Джошуа Александр Усик - Энтони Джошуа

Комментарии 1

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23 сентября 2021г. 08:18
Саша Усик хорош когда говорить хорошие слова в адрес легенды бокса - Владимиру Кличко. Мы за это уважаем и его самого.
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