Усик: «Перед боем с Джошуа я буду спокоен и уверен в себе»

Украинский супертяжеловес не собирается нервничать перед поединком с британцем

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Украинец Александр Усик (18-0, 13 KO) заявляет, что перед боем с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), остается спокойным и уверенным в себе. По словам украинца, если он поддастся эмоциям, то это сделает его слабее.

Усика цитирует портал express.co.uk:

«Я не собираюсь нервничать. Зачем мне это? Если я буду нервничать, ничего не измениться. Я точно не стану сильнее от этого. Я могу стать только слабее. Перед боем я буду спокоен и уверен в себе. Вероятно, прочту книгу или посмотрю фильм. Возможно, пообщаюсь со своими близкими или позвоню своему сыну. Я вообще не собираюсь нервничать».

По мнению Усика, его оппонент находится в менее выгодном положении, так как AJ является чемпионом мира и выступает перед своими фанатами. Поэтому именно он должен испытывать психологическое давление.

«Я считаю, что Энтони будет труднее. Потому что у него три титула, защиту которых он проводит у себя дома. Джошуа будет драться с лысым парнем из Украины, который приехал в его страну, и будет искать возможность отобрать у него титулы».

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.