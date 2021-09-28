Усик: «За бой с Джошуа хотелось бы получить больше»
Усик получил из рук Виталия Кличко символический пояс по версии WBC
Легендарный экс-чемпион мира верит, что его соотечественник объединит все титулы
28 сентября 16:21
Александр Усик / Фото - reuters.comБывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе и мэр Киева Виталий Кличко (45-2, 41 КО) провел встречу с обладателем титулов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Александром Усиком (19-0, 13 КО) и его командой.
Кличко-старший подарил своему соотечественнику пояс WBC.
«Я надеюсь, что этот пояс будет мотивацией для того, чтобы собрать все пояса».
Напомним, накануне Усик единогласным решением судей победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал чемпионские пояса в супертяжелом дивизионе. Для абсолютного чемпионства Усику необходимо завоевать титул по версии WBC, которым сейчас находится в руках у еще одного британца Тайсон Фьюри.
Комментарии 0