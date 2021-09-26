Как Усик настраивался на бой с Джошуа. Видео из раздевалки украинца
Усик – после победы над Джошуа: «Это был еще не самый лучший Усик»
Украинец стал чемпионом мира в супертяжелом весе
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Фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) прокомментировал победу над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):
«Эта победа значит для меня очень много! Он прошел так, как я предполагал. Было пару моментов от Энтони, но ничего особенного.
Нокаутировать Джошуа? Не было такой задачи. В начале я хотел это сделать: попал, кинулся добивать, но тренерский штаб привел меня в чувство.
На данный момент я хочу домой, потому что с января месяца готовился к этому поединку. Был мало с семьей. Очень сильно соскучился по детям и хочу побыть с ними».
Усик стал лишь третьим боксером в истории, которому удавалось завоевать титулы чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весах.