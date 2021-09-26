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Усик – после победы над Джошуа: «Это был еще не самый лучший Усик»

Украинец стал чемпионом мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
01:20
Усик – после победы над Джошуа: «Это был еще не самый лучший Усик»
Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) прокомментировал победу над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

«Эта победа значит для меня очень много! Он прошел так, как я предполагал. Было пару моментов от Энтони, но ничего особенного.

Нокаутировать Джошуа? Не было такой задачи. В начале я хотел это сделать: попал, кинулся добивать, но тренерский штаб привел меня в чувство.

На данный момент я хочу домой, потому что с января месяца готовился к этому поединку. Был мало с семьей. Очень сильно соскучился по детям и хочу побыть с ними».

Усик стал лишь третьим боксером в истории, которому удавалось завоевать титулы чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весах.

Источник: XSPORT Сергей Остапенко
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(Голосов: 2)

Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик

Комментарии 2

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26 сентября 2021г. 01:32
Поздравляю Усика! Поздравляю всех кто болел за него!!!
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26 сентября 2021г. 01:28
Саша настоящий мужчина и ЧЕМПИОН!!!
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