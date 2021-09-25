Усик прибыл на арену, где пройдет бой с Джошуа

Через несколько часов начнется самый ожидаемый поединок осени

Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) прибыл на стадион футбольного клуба «Тоттенхэм», где в главном событии вечера бокса состоится его бой против обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Бой Усик – Джошуа начнется не ранее 23:50. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.