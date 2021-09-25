Украинского чемпиона ограбили в андеркарде боя Усик – Джошуа
Усик прибыл на арену, где пройдет бой с Джошуа
Через несколько часов начнется самый ожидаемый поединок осени
22:06
Фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) прибыл на стадион футбольного клуба «Тоттенхэм», где в главном событии вечера бокса состоится его бой против обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Arrival: @usykaa #JoshuaUsyk pic.twitter.com/bn223POGlr— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 25, 2021
Бой Усик – Джошуа начнется не ранее 23:50. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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