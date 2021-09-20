Усик со своей командой отправился в Лондон на поединок с Джошуа

Мегафайт в супертяжелом дивизионе состоится 25 сентября на арене «Тоттенхэм Хотспур»

Александр Усик / Фото - inews.co.uk

Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе(18-0, 13 KO) вместе со своей командой вылетел в Лондон (Великобритания), где проведет поединок с чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO(24-1, 22 КО).На своем аккаунте вукраинский супертяжеловес опубликовал фотографию, на которой вместе с немалой делегацией находится возле самолета.Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.