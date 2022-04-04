Питер Фьюри объяснил, почему Джошуа может победить Усика в реванше
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Одиозный американец сообщил, что заменит украинца и проведет реванш с британцем
04 апреля 17:35
Фото: Getty Images
Американский супертяж Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 KO) в своем Instagram заявил, что у обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) обнаружили повреждение и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) ищет нового соперника:
Я тренируюсь в Англии с Тайсоном Фьюри. Я услышал, что мелкая задница Усик травмировался, и Джошуа думает о реванше. Не трать силы на размышления, давай повторим это дерь*о. Ты и твой ссыкливый промоутер – тупицы и негодяи.
Усик объяснил гуманностью нежелание доводить поединок до досрочной победы.