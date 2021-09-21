Усик: «У меня был хороший лагерь, а в какой форме я буду, вы увидите»

Александр прилетел в Великобританию на бой с Джошуа





Александр Усик / Фото: скрин-шот Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) сразу после прилета в Великобританию вышел из аэропорта и дал комментарий британскому Sky Sports.

«У меня был хороший лагерь, а в какой форме я буду, вы увидите. В спортивной форме буду (смеется, - ред.). Джошуа будет худым, а я здоровым? Разве по мне видно? Отлично выгляжу? – Спасибо. Энтони, я здесь». Напомним, 25 сентября Усик на футбольном стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне проведет поединок против чемпиона мира по трем версиям Энтони Джошуа. Онлайн трансляция поединка Энтони Джошуа – Александр Усик.

Карен Агабекян