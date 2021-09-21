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Усик: «У меня был хороший лагерь, а в какой форме я буду, вы увидите»

Александр прилетел в Великобританию на бой с Джошуа

Бокс Профессиональный бокс
07:24
Усик: «У меня был хороший лагерь, а в какой форме я буду, вы увидите»
Александр Усик / Фото: скрин-шот

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) сразу после прилета в Великобританию вышел из аэропорта и дал комментарий британскому Sky Sports.

«У меня был хороший лагерь, а в какой форме я буду, вы увидите. В спортивной форме буду (смеется, - ред.).

Джошуа будет худым, а я здоровым? Разве по мне видно? Отлично выгляжу? – Спасибо. Энтони, я здесь».

Напомним, 25 сентября Усик на футбольном стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне проведет поединок против чемпиона мира по трем версиям Энтони Джошуа.

Онлайн трансляция поединка Энтони Джошуа – Александр Усик.

Карен Агабекян
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Энтони Джошуа Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа

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