Видео открытой тренировки Усика и Джошуа
Усик: «У меня был очень хороший тренировочный лагерь, он был очень долгий, тяжелый»
Также украинец рассказал о своем веселом настроении
08:27
Александр Усик / Фото: скрин-шот
После открытой тренировки украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал о подготовке к чемпиону мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа
(24-1, 22 КО).
О тренировочном лагере.
«У меня был очень хороший тренировочный лагерь, он был очень долгий, тяжелый, но очень любимый для меня».
Об отличии подготовки к Джошуа и Чисоре.
«Джошуа – это совсем другой боксер. Мы сделали с тренерами очень большую работу, о которой я не скажу».
О недостатках Джошуа.
«Это все тренер должен смотреть и мне об этом говорить».
О шутках перед боем.
«Никаких шуток и нет, поскольку это мой постоянный образ. В субботу я буду уже больше настраиваться на поединок. А так, зачем мне грустить, если у меня в жизни все замечательно?».
Напомним, поединок Джошуа и Усика состоится 25 сентября на футбольном стахионе «Тоттенхэма» в Лондоне.
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