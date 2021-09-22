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Усик: «У меня был очень хороший тренировочный лагерь, он был очень долгий, тяжелый»

Также украинец рассказал о своем веселом настроении

Бокс Профессиональный бокс
08:27
Усик: «У меня был очень хороший тренировочный лагерь, он был очень долгий, тяжелый»
Александр Усик / Фото: скрин-шот

После открытой тренировки украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал о подготовке к чемпиону мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

О тренировочном лагере.

«У меня был очень хороший тренировочный лагерь, он был очень долгий, тяжелый, но очень любимый для меня».

Об отличии подготовки к Джошуа и Чисоре.

«Джошуа – это совсем другой боксер. Мы сделали с тренерами очень большую работу, о которой я не скажу».

О недостатках Джошуа.

«Это все тренер должен смотреть и мне об этом говорить».

О шутках перед боем.

«Никаких шуток и нет, поскольку это мой постоянный образ. В субботу я буду уже больше настраиваться на поединок. А так, зачем мне грустить, если у меня в жизни все замечательно?».

Напомним, поединок Джошуа и Усика состоится 25 сентября на футбольном стахионе «Тоттенхэма» в Лондоне.

Онлайн трансляция матча Энтони Джошуа – Александр Усик.

Карен Агабекян
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Александр Усик Энтони Джошуа Александр Усик - Энтони Джошуа

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