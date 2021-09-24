Усик: «Владимир Кличко 11 лет бил весь мир. У таких людей многому можно научиться»

Непобежденный украинец утверждает, что работа в лагере соотечественника стала для него ценным опытом

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Непобежденный украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing заявил, что работа в лагере бывшего гегемона «королевского» дивизиона Владимира Кличко (64-5, 53 КО) стала для него ценным опытом.

«Этот человек 11 лет бил весь мир. Я на многое смотрел, я был у него в лагере, даже когда не спарринговал. А потом мы спарринговали. Безусловно, у таких людей многому можно научиться».

По словам Усика, который 25 сентября сразится в Лондоне с действующим чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), он не беспокоится из-за преимущества соперника в габаритах.

«Вся моя жизнь – это поединок. Я за все в своей жизни постоянно боролся. Я всегда благодарю Господа Бога за то, что он ведет меня по тому пути, по которому я иду. То, что эти парни намного или не очень намного крупнее меня... Ну, возможно, он будет сильнее бить. Мне нужно будет лучше защищаться».

Владимир Кличко с нетерпением ожидает поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа.