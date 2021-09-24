Усик ответил на вопрос, давал ли ему Владимир Кличко советы
Владимир Кличко: «Не могу дождаться чемпионской битвы Усика – Джошуа»
Экс-чемпион мира с нетерпением ожидает мегафайта в Лондоне
08:26
Владимир Кличко / Фото - dw.comЛегендарный бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) в Twitter сообщил, что с нетерпением ожидает поединка между непобежденным украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титулов в хэвивейте WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«В ожидании захватывающего поединка между Усиком и Джошуа. Не могу дождаться этой чемпионской битвы. Это очень волнительно».
Накануне боксеры провели дебютную дуэль взглядов.
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.