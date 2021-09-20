25 сентября Украина может получить нового чемпиона мира. Усик проверит на прочность Джошуа
Усик: «Я не думаю о Джошуа. Сейчас я больше думаю о том, каково моему сыну в школе»
Украинский супертяжеловес полностью абстрагировался от грядущего мегафайта
09:59
Александр Усик / Фото - boxingjunkie.usatoday.comОбязательный претендент на титул WBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (18-0, 13 KO) в интервью The Sun сообщил, что сейчас он больше переживает о том, чтобы его сын-первоклассник быстрее адаптировался к школе, а не о предстоящем поединке против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«В данный момент я не думаю об Энтони Джошуа. Я не думаю о том, что он будет делать, какие приемы он будет использовать и как он будет боксировать. У меня осталось немного времени на завершение подготовки, я могу подумать об этом позднее».
«Сейчас я больше думаю о том, каково моему сыну в школе, потому что он только пошел в первый класс, и он очень не хотел туда идти и не хочет ходить. Он говорит: «Пап, я не хочу ходить в школу. Мне там скучно и рядом нет тебя». Но сейчас все нормально, похоже он успокоился. Так что я вероятно больше думаю об этом, чем о том, что Энтони Джошуа будет делать на ринге».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.