Усик: «Я не думаю о Джошуа. Сейчас я больше думаю о том, каково моему сыну в школе»

Украинский супертяжеловес полностью абстрагировался от грядущего мегафайта







Александр Усик / Фото - boxingjunkie.usatoday.com

«В данный момент я не думаю об Энтони Джошуа. Я не думаю о том, что он будет делать, какие приемы он будет использовать и как он будет боксировать. У меня осталось немного времени на завершение подготовки, я могу подумать об этом позднее».

«Сейчас я больше думаю о том, каково моему сыну в школе, потому что он только пошел в первый класс, и он очень не хотел туда идти и не хочет ходить. Он говорит: «Пап, я не хочу ходить в школу. Мне там скучно и рядом нет тебя». Но сейчас все нормально, похоже он успокоился. Так что я вероятно больше думаю об этом, чем о том, что Энтони Джошуа будет делать на ринге».

Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом дивизионе(18-0, 13 KO) в интервьюсообщил, что сейчас он больше переживает о том, чтобы его сын-первоклассник быстрее адаптировался к школе, а не о предстоящем поединке против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO(24-1, 22 КО).Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.