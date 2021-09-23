Усик: «Я не несу войну, я несу только свет, с Джошуа будет только бокс»

Александр напомнил, что Давид также был намного меньше Голиафа





Александр Усик / Фото: скрин-шот Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) после пресс-конференции в Лондоне высказался о разнице в размерах с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и о том, будет ли война в ринге.

«Люди много говорят, много говорят правды и неправды, но это лишь разговоры. Мы в субботу все увидим. Сила человека не в том, что он большой или маленький, сила в его духе. Размеры не имеют значения, поскольку Давид был меньше за Голиафа в три раза. Будет ли между нами война в ринге? Я не несу войну, я несу только свет, это будет только бокс. Каждый из нас будет делать то, что ему выгодно и нужно. Это сначала будут такие шахматы. Дальше будет шах и мат». Напомним, поединок Усика против Джошуа состоится 25 сентября на футбольном стадионе в Лондоне. Онлайн трансляция поединка Энтони Джошуа и Александра Усика.

Карен Агабекян