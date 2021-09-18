Красюк – о поединке Усик – Джошуа: «Мы станем свидетелями исторического события»
Усик: «Я сложился не сильно больших габаритов, но считаю себя немаленьким»
Претендент на титул в хэвивейте назвал определяющее для победы в поединке с Джошуа
18 сентября 22:54
Александр Усик / Фото - otbsportsУкраинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing соглашается с тем, что в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) габариты будут преимуществом его оппонента.
«Наверное, мы будем знать в первом раунде, что станет определяющим – сила или мастерство. Я сложился не сильно больших габаритов, хотя если взять мою маму, отца, то я по сравнению с ними вообще великан. Поэтому считаю, что я немаленький. Кстати, мне, наверно, удобнее ездить в машине или где-то сидеть, потому что у меня не такие длинные ноги, как у некоторых».
Усик также заявил, что благодарен Джошуа за возможность выйти с ним в ринг.
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.