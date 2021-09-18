Липинец: «У Усика очень хороший тайминг, хорошая школа бокса. Он может попасть, ударить Джошуа»
Усик: «Ничего себе, сколько Джошуа людей побил, у Владимира Кличко выиграл»
Украинский супертяжеловес – о предстоящем поединке с титулованным британцем
18 сентября 21:21
Александр Усик / Фото - newsbindingОбязательный претендент на титул WBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (18-0, 13 KO) в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing поделился ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Джошуа вообще крутейший чувак. Ничего себе, он сколько людей побил, у Владимира Кличко выиграл, который 13 или 15 лет держал вершину хэвивейта. Суперстар, большой суперстар. Повезло, наверно, что я буду с ним боксировать. Я очень благодарен, что он вообще согласился на этот поединок. Я просто буду делать свою работу, и все. Он будет делать свою работу, а я – свою. У каждого своя работа. Каждый по-своему кайфует».
«На данный момент, если честно, я вообще не думаю об Энтони Джошуа: что он будет использовать, как будет боксировать. У меня есть чуть-чуть времени закончить свой тренировочный лагерь. Я больше думаю о том, как себя ощущает мой сын в школе, потому что он пошел в первый класс и очень не хочет этого делать. Он говорит: «Я не хочу ходить в школу, папа. Мне там скучно». Но все нормально, он успокоился. Так вот я больше об этом думаю, чем о том, что будет делать Энтони в ринге».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.