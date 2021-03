Усик заявил, что сделал Джойсу встречное предложение

Александр Усик / фото - kommersant.ru

Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик обратился к своему потенциальному сопернику Джо Джойсу, призвав того убавить аппетит в процессе их переговоров и принять встречное предложение.

На эту публикацию в Twitter отреагировал промоутер Джойса Фрэнк Уоррен, который заявил, что команда британца не получала никаких предложений.

Hi Alex, we haven’t received any counter offer from you or your team.



We made an offer to your manager again last week.



Joe wants this fight.



We want this fight.



It sounds like you want this fight.



Let’s get this made for the fans