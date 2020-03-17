Усик заявил, что сделал Джойсу встречное предложение

Промоутер британца ответил, что это неправда

Александр Усик / фото - kommersant.ru

Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик обратился к своему потенциальному сопернику Джо Джойсу, призвав того убавить аппетит в процессе их переговоров и принять встречное предложение.

«Команда Джойса сделала нам предложение. Оно было неподходящим, поэтому мы сделали более реалистичное встречное предложение. Джо не следует думать о себе слишком высоко, ему нужно соответствовать всем остальным. Я буду принимать окончательное решение».

На эту публикацию в Twitter отреагировал промоутер Джойса Фрэнк Уоррен, который заявил, что команда британца не получала никаких предложений.

«Привет, Алекс, мы не получали никаких встречных предложений от тебя или твоей команды. Мы сделали предложение твоему менеджеру на прошлой неделе. Джо хочет этого боя, мы его хотим. Похоже, что ты тоже хочешь этого поединка. Давай устроим это ради болельщиков».

Hi Alex, we haven’t received any counter offer from you or your team.



We made an offer to your manager again last week.



Joe wants this fight.



We want this fight.



It sounds like you want this fight.



Let’s get this made for the fans — Frank Warren (@frankwarren_tv) March 17, 2021

Стала известна дата второго вечера бокса промоутерской компании Усика.