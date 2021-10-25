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Усик – из претендента в чемпионы, а Джошуа вне топ-3. Обновленный рейтинг WBO
Претендентом на титул организации является Джойс
16:10
Усик и Джошуа / Фото: Facebook Усика
26 сентября Александр Усик (19-0, 13 KO) стал обладателем титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе. В поединке за чемпионские пояса «королевского дивизиона» украинец выглядел в разы увереннее Энтони Джошуа
(24-2, 22 KO).
WBO, которая последней обновляет свои рейтинги, отметила невзрачное выступление Джошуа, которого вскоре ждет реванш с Александром. Британец занял четвертое место в рейтинге, в котором претендентом на титул организации является Джо Джойс (13-0, 12 KO).
Напомним, что сейчас Усик находится в Загребе со своей семьей, где его дочь Елизавета выступает на чемпионате мира.
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