В андеркаде Усик – Джошуа будет еще один украинец. Его задача – поставить на место наглого албанца

Максим Продан встретится с самоуверенным Флорианом Марку

Превью

Флориан Марку толкнул Максима Продана во время дуэли взглядов / Фото - Sky Sports

Уже завтра в Лондоне, на «Тоттенхэм Хотспур Арене» пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой Александр Усик – Энтони Джошуа, поединок за три пояса в супертяжелом весе.

Но, помимо этого, в столице Великобритании подерутся еще два украинца. Первый – Даниэль Лапин. Проспект полутяжелого веса из компании USYK-17 Promotion. А второй – Максим Продан. И если у Лапина на бумаге проходной соперник, то у Продана ситуация противоположная.

Максим родился в Черновицкой области, его родители тоже украинцы. Но BoxRec не обманывает – паспорт у него и вправду румынский. И этому есть объяснение:

«Дело в документах. Я приехал в Италию, когда мне было 20 лет. Родители здесь уже 15 лет живут. Они не могли никак помочь мне с документами, потому что я уже был совершеннолетний. Единственный выход – получить гражданство страны Евросоюза. Благодаря своим корням – мои бабушки и дедушки родились до 1940 года (в те годы Черновицкая область была Бессарабией) – я и смог получить румынское гражданство и так получил возможность находиться на территории Италии, не меняя паспорт. Переезжал в Италию через силу, потому что в Украине получил КМС по боксу, бился, старался, закончил военный лицей, учился в спортивном университете. Но решил попробовать себя в Европе».

Поначалу в Италии Продану приходилось работать вместе с отцом на стройке, помогать маме, которая занималась уборкой. Жизнь эмигранта редко бывает простой.

Но о боксе Максим не забывал: сменил несколько залов, прежде чем попал в Opi Gym в центре Милана. Украинец раззнакомился с местными, понял, что нужно попытаться пробиться именно к семье Керки, которая по уши в боксе: Франко тренер, его брат – промоутер, а племянники – менеджеры, со знакомством с

В итоге, дошло до того, что Продан начал боксировать в шоу Matchroom в Италии. И сотрудничество с Хирном стартовало сразу же с титульного боя – за временный пояс IBF International. Спустя еще два поединка украинец завладел уже полноценным титулом IBF International, потерял его из-за травмы руки, затем вернул и успешно защитил.

Последний поединок Продана вышел спорным. Встреча с высоченным Никола Кристофори продлилась до последнего, десятого раунда. В нем украинец потряс соперника, но тот пожаловался на мокрый настил. Рефери не вмешался в поединок, а поэтому Продан пошел добивать оппонента. И, в итоге, судья остановил бой – победа техническим нокаутом.

Видео нокаута:

Негодующих было много, но Продан не обращает на них внимание:

«Его «пригрел» этот левый боковой, и он начал одной рукой показывать на пол, руки как заклинило. Я не обращал внимания, от судьи никакой команды не было, поэтому я продолжал работать. Далее в него уже все залетало, рассечение было. Я бил, бил, бил и судья уже остановил бой. После поединка соперник говорил, что у него якобы изо рта выпала капа, но на видео хорошо видно, что капа у него в зубах. Потом говорил, что у меня капа выпала, но она у меня тоже в зубах была. Потом говорил, что ринг был мокрый, этого я вообще не понимаю – 10 раундов он был сухой, а за минуту до окончания стал мокрый. Немного он начал искать оправдания, спорил, что остановка неправильная. Но он уже был не в себе, говорил непонятные вещи и не понимал, что происходит. Удары дали свое, потому что он уже падал в 5-м раунде, «принял» нормально».

Теперь у Продан столкнутся с очень непростой оппозицией. Если украинец просто боксирует в шоу Хирна (впервые будет драться за пределами Милана), то его оппонент албанец Флориан Марку на контракте у звездного промоутера. А это в профессиональном боксе многое значит.

Марку родился в Албании, в четыре года переехал в Грецию, дрался в кикбоксинге, ММА, а сейчас проживает в Лондоне и имеет рекорд без поражений.

Правда, у него, как и у украинца есть одна ничья. Продан в том поединке травмировал руку и рад, что ему на морально-волевых удалось избежать поражения, ну а Марку пытался достучаться до судей после боя и во время интервью много раз повторил фразу: «Вы шутите?»

Марку – это шоумен. У него за спиной всего лишь восемь поединков, но подписчиков в Instagram уже полмиллиона. Продан говорил, что хочет бой против Конора Бенна, сына и подопечного экс-чемпиона мира Найджела Бенна.

А Фролиан просто словесно уничтожает британца – говорит, что тот дерется только с джорнименами, а когда ему поступают предложения от достойных соперников, то прячется от них.

Когда у предыдущего соперника Марку, небитого на тот момент Райлана Чарльтона спросили, что у Флориана получается лучше всего, то он ответил: «Разговаривать». Бой Марку – Чарльтон завершился тем, что угол британца выбросил полотенце в восьмом раунде. Получается, в боксе он тоже что-то смыслит.

Обзор боя:

Перед встречей с Проданом он тоже принялся делать шоу. К примеру, предложил подраться украинцу прямо на пресс-конференции, решил не дожидаться боя:

«У него высокий уровень бокса? Это он так считает. Просто он еще никогда в жизни не встречался с такими, как я. Слышал, он говорил, что я сделал ошибку, когда согласился на бой. Что же, посмотрим в ринге. Все мои предыдущие соперники кричали, что я слишком много говорю. Продан тоже так считает? Что же, я хорошо говорю, но бью даже лучше. Я 100% выиграю этот бой нокаутом. Давай подеремся здесь, прямо сейчас. Ты ведь кусок дерьма, ты никто, ты дрался ни с кем. Иди сюда».

Этот спич завершился тем, что Марку пошел к Продану, но его схватили охранники. И когда Флориана успокоили, то Максим сказал ему:

«Я не тот тип боксера, который будет много разговаривать. Просто знай, что твой единственный шанс победить – выйти в ринг с винчестером и застрелить меня».

Ну а по время дуэли взглядов Марку взял и толкнул Продана, обвинив украинца в том, что он выглядит как гангстер. Очень и очень уверенный в себе албанец. Посмотрим, ответит ли он за слова в ринге. И, на самом деле, он может.

Видео дуэли взглядов:

Правда, вес Марку взял со второй попытки. Бой пройдет в полусреднем дивизионе, до 66,6 кг. Украинец комфортно вложился в рамки, а албанец перебрал чуть более 100 грам. Снял трусы – не помогло. Но потом пришел через два часа на повторное взвешивание и показал – он будет претендовать на пояс.

В Лондоне будет горячо. И не только тогда, когда в ринг выйдет Усик. Бой Продана тоже обещает быть ярким.