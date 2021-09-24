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В этот день 16 лет назад Владимир Кличко выиграл главный бой в карьере

Украинец трижды побывал в нокдауне, но победил Сэмуэля Питера
Бокс Профессиональный бокс
22:08
В этот день 16 лет назад Владимир Кличко выиграл главный бой в карьере
Фото: Getty Images

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко 10 лет правил «королевским» дивизионом.

Путь к доминации в супертяжелом весе начался для «Доктора стального молота» ровно 16 лет назад. 24 сентября 2005 года Кличко в США встретился с местным нокаутером и самым перспективным боксером того времени «Нигерийским кошмаром» Самуэлем Питером.

На кону встречи не стоял ни один чемпионский пояс, но – стояла дальнейшая карьера младшего Кличко. Украинец должен был доказать всему миру, что он не сломлен после поражений от Кори Сандерса и Лаймона Брюстера.

По ходу боя Владимир трижды побывал в нокдауне, однако «выжил», а в 12-м раунде едва сам не удосрочил Питера. Как итог – Кличко одержал победу единогласны решением судей – 114:111, 114:111, 114:111.

«Питер был неимоверно силен. Я бил, бил, как только мог, но не сумел его нокаутировать. Он был очень быстрым и мне до последней секунды необходимо было оставаться внимательным», – вспоминал Кличко через много лет тот бой.

«Это был самый драматичный 12 раунд за мои 56 лет в боксе», - заявил однажды тогдашний тренер Кличко Эммануэль Стюард.

Видеообзор боя:

Уже в следующем поединке Кличко завоевал титул чемпиона мира по версии IBF, а затем еще два титула – WBO, WBA. Но всего бы это не было, если бы украинец в далеком сентябре 2005 года не выиграл у «Нигерийского кошмара».

Все фото: Getty Images

Сергей Остапенко
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