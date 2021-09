В этот день 16 лет назад Владимир Кличко выиграл главный бой в карьере

Фото: Getty Images

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко 10 лет правил «королевским» дивизионом.

Путь к доминации в супертяжелом весе начался для «Доктора стального молота» ровно 16 лет назад. 24 сентября 2005 года Кличко в США встретился с местным нокаутером и самым перспективным боксером того времени «Нигерийским кошмаром» Самуэлем Питером.

На кону встречи не стоял ни один чемпионский пояс, но – стояла дальнейшая карьера младшего Кличко. Украинец должен был доказать всему миру, что он не сломлен после поражений от Кори Сандерса и Лаймона Брюстера.

По ходу боя Владимир трижды побывал в нокдауне, однако «выжил», а в 12-м раунде едва сам не удосрочил Питера. Как итог – Кличко одержал победу единогласны решением судей – 114:111, 114:111, 114:111.

Видеообзор боя:

ON THIS DAY: Wlad survives Peter war



Back in 2005 came a real turning point in the career of @Klitschko as he rose from the canvas three times to outpoint the big hitting Samuel Peter pic.twitter.com/55owrkE0Zp