В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали

Уже известно имя спарринг-партнера, уронившего Тайсона





Тайсон Фьюри / Фото: Fox Sports

Представитель команды Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Карлтавиус Джонс (5-2, 1 КО) в Twitter сообщил, что согласно его источникам, талантливый супертяж Джаред Андерсон (9-0, 9 КО) во время спарринга в тренировочном лагере отправил в глубокий нокаут чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).



«Только что подтвердили, что Фьюри на самом деле наглухо вырубили в спарринге с Джаредом Андерсоном. Я узнал об этом от топовых парней из его окружения. Я же говорил, что это действительно произошло».

Напомним, Фьюри 9 октября проведет поединок с Уайлдером. Это будет их третья встреча на ринге. Первый бой завершился ничьей, а во втором Тайсон нокаутировал Деонтея.



