Стала известна дата реванша Джермелла Чарло и Кастаньо
В WBO дали согласие на второй поединок Чарло – Кастаньо
Противостояние за звание абсолюта может состояться в начале 2022 года
23 ноября 20:35
Чарло и Кастаньо / Фото - premierboxingchampionsВсемирная боксерская организация (WBO) дала согласие на реванш чемпионов первого среднего дивизиона, американца Джермелла Чарло (34-1-1, 18 KO) и аргентинца Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 KO). Об этом сообщает BoxingScene.
Представители Кастаньо договорилась с его обязательным претендентом – австралийцем Тимом Цзю (20-0-0, 15 KO).
Однако и у Чарло есть свой обязательный претендент по линии IBF – это непобежденный россиянин Бахрам Муртазалиев (19-0-0, 14 KO), и в данный момент ведутся переговоры.
Ранее стало известно, Чарло и Кастаньо оспорят звание абсолютного чемпиона мира в феврале в Техасе.
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