Стала известна дата реванша Джермелла Чарло и Кастаньо

Поединок состоится в Техасе

Фото: SHOWTIME

Как сообщает издание BoxingNews24, реванш чемпионов первого полусреднего веса (до 69.9 кг), американца Джермелла Чарло (34-1-1, 18 KO) и аргентинца Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 KO) состоится в феврале в Техасе.

В июле этого года бойцы попытались определить абсолютного чемпиона дивизиона, однако поединок завершился крайне спорной ничьей – многие представители боксерской общественности посчитали, что Кастаньо был ограблен.

Позже прошел слух о том, что аргентинец проведет обязательную защиту титула против непобежденного австралийского претендента Тима Цзю (20-0-0, 15 KO), однако он так и не подтвердился.