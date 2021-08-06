Вот это уже радует. Херринг и Стивенсон договорились о титульном поединке
В WBO санкционировали бой Херринга и Стивенсона
Бойцам, представляющим Top Rank, дан срок до 9 августа
6 августа 17:00
Джамел Херринг / фото - boxingscene.com
Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала поединок за титул во втором полулегком весе (до 59 кг) между американцами Джамелом Херрингом (23-2-0, 11 KO) и Шакуром Стивенсоном (16-0-0, 8 KO).
Бойцам, представляющим Top Rank, дан срок до 9 августа, в противном случае состоятся промоутерские торги, минимальная ставка на которых составит 150 тысяч долларов. Херринг, как чемпион, претендует на 2/3 гонорара.
Изначально в WBO намеревались решить все мирным путем, однако команды не спешили с анонсом, из-за чего в функционеры предпочли перейти к принуждению.
В последнем поединке Джамел Херринг защитил свой пояс в поединке против Карла Фрэмптона (28-3, 16 KO).
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