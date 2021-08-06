В WBO санкционировали бой Херринга и Стивенсона

Бойцам, представляющим Top Rank, дан срок до 9 августа

Джамел Херринг / фото - boxingscene.com

Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала поединок за титул во втором полулегком весе (до 59 кг) между американцами Джамелом Херрингом (23-2-0, 11 KO) и Шакуром Стивенсоном (16-0-0, 8 KO).

Бойцам, представляющим Top Rank, дан срок до 9 августа, в противном случае состоятся промоутерские торги, минимальная ставка на которых составит 150 тысяч долларов. Херринг, как чемпион, претендует на 2/3 гонорара.

Изначально в WBO намеревались решить все мирным путем, однако команды не спешили с анонсом, из-за чего в функционеры предпочли перейти к принуждению.

В последнем поединке Джамел Херринг защитил свой пояс в поединке против Карла Фрэмптона (28-3, 16 KO).