Валлин: «В сравнении с Фьюри Уайт весьма обычный боксер»

Отто Валлин / фото - boxingscene.com

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 КО) уверен, что способен победить британца Диллиана Уайта (28-2, 18 КО).

Валлина цитирует портал badlefthook.com:

Честно говоря, пусть Уайт и может быть фаворитом, но я думаю, что многие дают мне шансы, особенно после моего поединка с Тайсоном Фьюри. Это подходящее время, и меня не волнует, что думают другие люди.

Один из важных факторов – это то, что Уайт прошел через много войн, а я нет. Диллиан немного постарел. Я видел это в его поединках с Поветкиным. Уайта очень уважают за его стойкость, но чем старше ты становишься, тем сильнее на тебе может сказаться бокс. Уайт - достойный боксер, с приличным джебом, хорошим хуком, он любит бить по корпусу. Но в сравнении с Тайсоном Фьюри он весьма обычный боксер.

Я думаю, что в этом бою окажусь лучше, свежее и умнее как боец. Мне кажется, что я быстрее, лучше в защите и нападении, также у меня лучше работают ноги».