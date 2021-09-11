Величайшее ограбление 21 века. Стала известна статистика ударов боя Вальдес – Консейсао

У претендента почти в 2 раза больше попаданий

Вальдес / фото - Twitter

В главном вечере бокса в Тусоне, США, чемпион мира Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) решением судей победил Робсона Консейсао (16-1, 8 КО). Однако, если взглянуть на статистику ударов поединка, то становится абсолютно неясно, где судьи разглядели преимущество американца.

Из 576 ударов Робсона 141 пришелся в цель, что составляет почти четверть удачных попаданий. У Вальдеса проходила лишь пятая часть панчей (83 из 390).

В каждом из раундов, кроме 7-го, Робсон нанес большее количество ударов.

Как прошла вся дистанция боя Вальдеса и Консейсао.