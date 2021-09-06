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Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция

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Бокс Профессиональный бокс
22:20
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
Оскар Вальдес, Робсон Консейсао

11 сентября в Тусоне (США) чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе мексиканец Оскар Вальдес (29-0, 23 KO) проведет свою первую защиту чемпионского титула против серебряного призера Олимпийских игр-2016 бразильца Робсона Консейсао (16-0, 8 KO)..

Отметим, что незадолго до поединка в организме Оскара обнаружили допинг, но до проведения полного расследования у мексиканца не отобрали чемпионский пояс и не сняли с поединка.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Начало – 6:00.

Карен Агабекян
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Оскар Вальдес Робсон Консейсао

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