Супертяж, едва не победивший Фьюри, не верит в Джошуа в реванше с Усиком
Ветеран хэвивейта: «Усик – гений в ринге, не удивительно, что он победил Джошуа»
Тимур Ибрагимов – о поражении AJ
11:55
Александр Усик / фото - Getty Images
Ветеран супертяжелого веса, узбекский боксер Тимур Ибрагимов в интервью YouTube каналу Tru School Sports подвел итоги последнего боя Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором британец проиграл все свои пояса Александру Усику (19-0, 13 КО)
«Несколько месяцев назад, когда они только договорились о поединке, мои бойцы спрашивали меня: «Коуч, что ты думаешь об этом бое?» Я ответил: «60 на 40 в пользу Усика». Они говорили: «Нет, он плохо дрался с Чисорой, только недавно перешел в супертяжелый вес, у него нет мощи». Я ответил им: «Послушайте, парни. Я был маленьким супертяжеловесом. Я выживал в ринге, потому что был быстрым и много двигался. То же самое сделает Усик, но лучше, намного лучше, чем я». Если люди считают, что он не дерется и не может ударить, то посмотрите его поединок с Тони Беллью. Усик уронил его одним ударом. Если вы говорите мне, что 100-килограммовый парень не может ударить, то вы, ребята, не разбираетесь в боксе».
Усик достаточно быстрый, он очень хорошо двигается и знает, как резать углы. Этот парень – гений в ринге. Поэтому я предсказал ребятам, что Усик победит. Я сказал, чтобы они даже не сомневались в этом».
Напомним, WBA готовит турнир в хэвивейте, чтобы определить следующего соперника Усика.