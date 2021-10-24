Ветеран хэвивейта: «Усик – гений в ринге, не удивительно, что он победил Джошуа»

Александр Усик / фото - Getty Images

Ветеран супертяжелого веса, узбекский боксер Тимур Ибрагимов в интервью YouTube каналу Tru School Sports подвел итоги последнего боя Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором британец проиграл все свои пояса Александру Усику (19-0, 13 КО)

Усик достаточно быстрый, он очень хорошо двигается и знает, как резать углы. Этот парень – гений в ринге. Поэтому я предсказал ребятам, что Усик победит. Я сказал, чтобы они даже не сомневались в этом».