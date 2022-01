Подготовка к Усику стартовала? Джошуа работает в ринге с чемпионом крузервейта

Фото: World Boxing News

Инсайдер Майкл Бенсон в Twitter опубликовал видео, на котором бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) спаррингует с обладателем пояса WBO в крузервейте Лоуренсом Околи (16-0, 13 KO):

Anthony Joshua and Lawrence Okolie in the ring together today…



[ NapperFitness & Healthy_Mindset] pic.twitter.com/K7bQHJbbdI