«Придется забраться в его душу». Атлас – о том, как Джошуа выиграть у Усика
Подготовка к Усику стартовала? Джошуа работает в ринге с чемпионом крузервейта
Подвигался с Лоуресом Околи
22:07
Фото: World Boxing News
Инсайдер Майкл Бенсон в Twitter опубликовал видео, на котором бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) спаррингует с обладателем пояса WBO в крузервейте Лоуренсом Околи (16-0, 13 KO):
Anthony Joshua and Lawrence Okolie in the ring together today…— Michael Benson (@MichaelBensonn) January 4, 2022
[ NapperFitness & Healthy_Mindset] pic.twitter.com/K7bQHJbbdI
Тяжеловес Околи должен позволить Джошуа лучше подготовиться к реваншу против Александра Усика.
Напомним, ранее Усик был абсолютом в тяжелом весе и с того момента его габариты не очень изменились.
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