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Подготовка к Усику стартовала? Джошуа работает в ринге с чемпионом крузервейта

Подвигался с Лоуресом Околи
Бокс Профессиональный бокс
22:07
Подготовка к Усику стартовала? Джошуа работает в ринге с чемпионом крузервейта
Фото: World Boxing News

Инсайдер Майкл Бенсон в Twitter опубликовал видео, на котором бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) спаррингует с обладателем пояса WBO в крузервейте Лоуренсом Околи (16-0, 13 KO):

Тяжеловес Околи должен позволить Джошуа лучше подготовиться к реваншу против Александра Усика.

Напомним, ранее Усик был абсолютом в тяжелом весе и с того момента его габариты не очень изменились.

Сергей Остапенко
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Лоуренс Околи Энтони Джошуа Александр Усик

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