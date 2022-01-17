Виталий Кличко во второй раз заразился коронавирусом

Бывший чемпион мира надеется, что благодаря вакцинации течение болезни будет несложным

Виталий Кличко / ФОТО: КМДА

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, мэр киева Виталий Кличко повторно заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в Telegram.



«Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома».

Напомним, ранее Кличко заявил, что готов пойти на передовую ради защиты Украины от российского вторжения.



