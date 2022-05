Владимир Кличко: «Российские войска не устают убивать и рф рассчитывает, что мир устал от этой войны»

Фото: Instagram

Бывший лидер хэвивейта Владимир Кличко в своем Twitter призвал мировое сообщество продолжать помощь Украине в борьбе с рашизмом:



Russian troops of aggression do not get tired of killing.

They are counting on the fact that the world is getting tired of this war.

Stay loud! Show your solidarity!#WeAreAllUkrainians #FreeUkraine #StandWithUkraine #StopTheWar