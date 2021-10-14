Владимир Кличко: «В этот день я выиграл свой первый титул чемпиона мира. Смотрю вперед с предвкушением новых вызовов»

Легендарный боксер – о спорте, который открыл для него новые горизонты







Владимир Кличко / Фото - apnews.com Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) на своем аккаунте в Instagram опубликовал пост, в котором рассказал о памятной для себя дате.



«В этот день, 21 год назад, в возрасте 24 лет, я выиграл свой первый титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Я многим обязан этому прекрасному виду спорта. Спасибо за множество удивительных впечатлений, за всех людей, которых я смог встретить и узнать. Несмотря на все волнующие проблемы, с которыми я столкнулся на своем пути. Спасибо за все. Оглядываюсь назад с удовлетворением, но смотрю вперед с предвкушением новых вызовов. Я их люблю».



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Напомним, 14 октября 2000 года Кличко-младший завоевал титул по версии WBO в поединке с американцем Крисом Бердом.



Ранее Владимир Кличко между обладателем титулов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).



Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе(64-5, 53 КО) на своем аккаунте вопубликовал пост, в котором рассказал о памятной для себя дате.Напомним, 14 октября 2000 года Кличко-младший завоевал титул по версии WBO в поединке с американцемРанее высказался по поводу противостояния между обладателем титулов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте(19-0, 13 КО) и британцем(24-2, 22 КО).

Владимир Кириченко