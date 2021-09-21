Владимир Кличко: «Я сейчас не буду заявлять, что у меня есть какие-то планы заниматься политикой»

Экс-чемпион мира пока не думает идти по стопам родного брата





Владимир Кличко / Фото - Facebook Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) рассказали о том, есть ли у него желание заниматься политической деятельностью.



«Я сейчас не буду заявлять, что у меня есть какие-то планы заниматься политикой. Но когда я слушаю наших политиков – а я за ними, как вы уже поняли, внимательно наблюдаю – то часто думаю: «кто эти смешные люди? Что они говорят? Что они делают?». Ведь я точно могу сделать это лучше».



Напомним, ранее экс-президент промоутерской компании братьев Кличко заявил, что

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе(64-5, 53 КО) рассказали о том, есть ли у него желание заниматься политической деятельностью.Напомним, ранее экс-президент промоутерской компании братьев Кличко заявил, что Владимир может вернуть все свои титулы