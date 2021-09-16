Бывший промоутер Кличко: «Владимир может вернуть свои титулы, если захочет»

Том Леффлер верит в камбэк украинца в профессиональный бокс

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Известный промоутер Том Леффлер, который также сотрудничал с братьями Виталием и Владимиром Кличко, поделился мнением о том, может ли Владимир вернуться в профессиональный бокс:

«Я видел, как более возрастные ребята прерывают свою пенсию. Один из парней, которым вы сейчас можете предсказать победу над топовыми бойцами нашего времени, – это Владимир Кличко. Он в отличной форме. Виталий – мэр Киева, поэтому нет никаких шансов, что он снова будет драться. Если Владимир когда-нибудь решит вернуться, то я действительно считаю, что он будет одним из топ-бойцов, совершивших камбэк. Я думаю, что Владимир на самом деле мог бы вернуть свои титулы, если бы он этого захотел. Бой с Шенноном Бриггсом на Triller? Нет. Но, как я сказал, если Владимир когда-нибудь вернется, то я уверен, что он будет наиболее конкурентным на фоне действующих чемпионов в его дивизионе».

Всеми титулами в супертяжелом весе владеют два боксера – Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Обоим Кличко проиграл в конце карьеры.

Напомним, ранее о желании подраться с Кличко заявил Витор Белфорт, который набрался уверенности после победы над Эвандером Холифилдом.