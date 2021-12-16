Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция

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Владислав Сиренко vs Андрей Руденко

18 декабря в Броварах состоится поединок украинских супетяжеловесов Владислава Сиренко (18-0, 15 KO) и Андрея Руденко (34-5, 20 KO).



Сиренко в 2021-м году провел три поединка и все выиграл. В последней схватке он нокаутировал опытного Александра Устинова. Руденко в июле провел свой единственный бой в году, победив решением Андреа Пеше.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 21:30.